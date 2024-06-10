У нового Toyota Land Cruiser 250 (Prado) появилась первая хардкорная версия

Toyota презентовала новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, получившее в свежей генерации индекс 250, в конце лета прошлого года. За это время автомобиль вышел в продажу на большинстве рынков и добрался до России благодаря параллельному импорту.

Но для тех, кого не устроили внедорожные качества нового «Прадо», уже придумали альтернативу. Речь идет о переделанной версии внедорожника, которая адаптирована для преодоления тяжелого бездорожья.

Авторами хардкорного исполнения нового Toyota Land Cruiser 250 (Prado) является компания Westcott Designs, базирующееся в Финиксе (Аризона, США). Большинство проектов этой фирмы так или иначе связаны с «тойотами», поэтому когда в их руки попал свежий «Прадо» ее специалисты знали, что от них требуется.

Продвинутый вариант японского рамного внедорожника, построенного на платформе TNGA, назвали Moab Edition.

Такие автомобили выделяются на фоне заводских «Ленд Крузеров» специальной матовой краской, устойчивой к повреждениям, стальной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, специальными бронзовыми колесными дисками, обутыми в высокопрофильные внедорожные покрышки фирмы Nitto, а также необычным экспедиционным багажником на крыше, металлическими подножками и креплением для велосипедов сзади.

Технически внедорожник не изменился и оснащается рядным четырехцилиндровым электрифицированным силовым агрегатом i-Force Max мощностью 326 лошадиных сил, а также стандартной полноприводной подвеской.

В продажу Land Cruiser 250 (Prado) Moab Edition поступит в ближайшие месяцы и будет предлагаться мелкосерийными партиями и пока только в США.