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Toyota не может справиться с ажиотажным спросом на кроссовер Hyryder

Очередь на него по прежнему доходит до полугода

Текст: Михаил Романченко
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Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota Hyryder состоялась еще в 2022 году. С тех пор автомобиль столкнулся с ажиотажным спросом, который несмотря на все усилия компании не удается покрыть по сегодняшний день.

Портал «Autocarindia» сообщает, что несмотря на несколько лет активных продаж срок ожидания клиентами предзаказанных кроссоверов Hyryder все еще варьируется от двух до пяти месяцев.

Быстрее остальных свои машины получат покупатели негибридных бензиновых вариантов Neo Drive. При этом те, кто пожелает приобрести биотопливную версию этой модели, получат свои машины не раньше, чем через 4 месяца.

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Несмотря на то, что столь высокий спрос на бюджетный кроссовер Toyota, предназначенный для развивающихся рынков, заставляет покупателей подолгу ждать свои автомобили, компании все же удалось достигнуть в этом вопросе определенного прогресса. 

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Так, примеру, еще несколько месяцев назад период ожидания Toyota Hyryder составлял от 8 до 9 месяцев для мягкогибридных машин и 12-13-месяцев для вариантов CNG соответственно. 

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Напомним, Toyota Hyryder представляет собой компактный «паркетник», основными конкурентами которого считаются Kia Seltos и Hyundai Creta, Skoda Kushaq, Honda Elevate, VW Taigun и Suzuki Grand Vitara.

В Индии за машину просят от 1 миллиона 114 до 2 миллионов 19 тысяч рупий или 1,2 – 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Источник:Autocarindia
Фото:Toyota

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