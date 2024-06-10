В Россию привезли замену кроссовера «Москвич 3е»: она тоже китайская, но от Mitsubishi

С момента выхода в продажу электрический кроссовер «Москвич 3е», представляющий собой аналог китайской модели JAC Sehol E40X, только дорожает. Если в прошлом году за этот автомобиль просили от 3 миллионов 950 тысяч рублей, то сегодня минимальным входным прайсом в случае с собираемым в РФ батарейным SUV является сумма в 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Однако накануне у этого электрического «паркетника» появилась более доступная альтернатива. Причем несмотря на то, что она носит шильдик японской марки, это не мешает ей быть точно таким же как «Москвич 3е» полноценным китайским автомобилем.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, проанализировавшему предложения «серых» автосалонов, в Россию прибыл электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek. Машина 2024 года выпуска добралась до нас из «Поднебесной», где такие собирают уже несколько лет.

Несмотря на то, что автомобиль носит шильдик Mitsubishi и знаменитое для этой компании название Airtrek (раньше в Японии так называли Outlander), он, как и «Москвич 3е», является полностью китайским автомобилем.

Современный Mitsubishi Airtrek представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера Aion V (марка, которой владеет GAC). От оригинала автомобиль отличается дизайном передней части, выполненным в стиле новых моделей «Митсубиши», а также собственным интерьером.

Airtrek более чем на 20 см длиннее «Москвича 3е», а также обладает более мощным электромотором, выдающим 224 лошадиные силы (+31 л.с. по сравнению с «Москвичом»).

При этом стоит Mitsubishi заметно дешевле, чем китайский электрокроссовер, выпускаемый в РФ под российской маркой. За ввезенный экземпляр Airtrek 2024 года выпуска сейчас просят 2 миллиона 995 тысяч рублей. Это на 1 миллион 105 тысяч рублей дешевле, чем стоит новый «Москвич 3е».