В Россию привезли японское кросс-купе, которое считается самым дешевым в мире

Гамма моделей Suzuki включает в себя немало автомобилей, но конкретно этот стоит на фоне остальных особняком. Накануне его начали ввозить в Россию по параллельному импорту из Азии.

Редакция Daily-Motor.Ru выяснила, что как минимум один «серый» дилер начал торговлю на российском рынке новым купеобразным «паркетником» Suzuki Fronx.

Автомобили 2024 года выпуска привезли с использованием параллельных схем и уже выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Их арсенал включает в себя полуторалитровый мотор Dualjet, состыкованный с автоматической коробкой передач. Максимальная отдача двигателя Fronx составляет 103 лошадиные силы, а привод может быть только передним.

Особенностью этой модели Suzuki является ее цена. Она оказалась настолько низкой, что сделала машину самым доступным кросс-купе в мире. К примеру, в Индии за этот автомобиль просят от 751 тысячи местных рупий, что эквивалентно сумме в 778 тысяч рублей по текущему курсу.

Но, разумеется, в России Suzuki Fronx стоит во много раз дороже, чем на официальных рынках сбыта. За ввезенные по параллельному импорту машины у нас просят 3 миллиона 259 тысяч 990 рублей.