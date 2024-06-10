Электрическая Hyundai Creta EV появится в начале следующего года

Hyundai продолжает испытания полностью электрической версии своего популярного кроссовера Creta. Автомобиль, который, по слухам, должен получить к своему названию приставку «EV», обещают представить совсем скоро.

На днях гендиректор Hyundai Motor India Тарун Гарг дал интервью индийским автомобильным СМИ, в котором раскрыл предварительный срок премьеры на 100-процентов электрической «Креты».

По словам официальный дебют Creta EV должен состояться уже в январе 2025 года. По всей вероятности, презентацию электрической модификации корейского бестселлера приурочат к автосалону в Дели.

Как сообщают инсайдеры, электро-Крете предстоит отличаться от своего собрата, использующего ДВС, причем не только технически, но и внешне. Новинке будет положена собственная уникальная идентичность, а также некоторые изменения в стиле. К примеру, у машины точно будет отсутствовать решетка радиатора, которая электрокару без надобности, а колесные диски автомобиля получат аэрооптимизированный дизайн.

Разница будет заметна и внутри кроссовера, где ждут появления другого рулевого колеса и селектора привода, расположенного на рулевой колонке.

С технической стороны ходят слухи, что Creta EV разделит электромотор с версией начального уровня электрического кроссовера Kona Electric. Такой двигатель устанавливается спереди и выдает около 138 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 255 Нм. Мотор питается от тягового аккумулятора емкостью 45 кВт/ч.