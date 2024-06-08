Nissan Skyline GT-R превратили в салфетницу за почти 4 тысячи рублей

Nissan Skyline GT-R десятого поколения является культовой моделью. Такие машины часто становятся действующими лицами художественных фильмов об уличных гонках, а также входят в списки самых желанных автомобилей на планете. Жаль только стоят они недешево. Но для тех, кто сильно хочет заполучить GT-R R34, появилась возможность. Для этого им понадобится всего 3 тысячи 700 рублей.

Популярный в Японии портал «Camshop» объявил о начале приема заказов на подставку для влажных салфеток в виде копии Nissan Skyline GT-R 10 поколения.

Домашняя утварь повторяет дизайн легендарного японского купе в мельчайших деталях, а также обладает открывающимися дверьми и крышей, через которую предлагается доставать сами салфетки.

Если хорошо приглядеться, то в передней части с эмблемой GT-R можно заметить выглядывающий из-за решетки радиатора интеркулер, помимо которого в копии купе со 100-процентной точностью воссозданы заднее крыло, фонари, а также лампы указателей поворота оригинальной модели.

Кузов машины-салфетницы габаритами 9x14x7 см выкрашен в фиолетовый цвет, но помимо него покупатели могут выбрать варианты автомобилей серебристого, черного либо синего оттенков.

Что интересно, речь идет не о самопальном, а о лицензированном продукте, разрешение на выпуск которого дал сам Nissan.

Машина весит 376 грамм, а ценник на нее стартует с отметки в 6 тысяч 600 иен, что эквивалентно 3 тысячам 700 рублям по текущему курсу. Когда начнутся живые продажи салфетниц пока неизвестно.