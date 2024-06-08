Новую версию Toyota Camry случайно «застукали» в Японии

Несмотря на то, что Toyota сняла с производства в Японии седаны Camry из-за низкого спроса, такие автомобили продолжают сходить с конвейера заводов компании в «Стране восходящего солнца». Более того, недавно там начали выпускать свежую версию этой модели, которую удалось «застукать» во время транспортировки на автовозе неподалеку от Токио.

Снимки, распространенные очевидцами, демонстрируют белую машину, единственной отличительной чертой которой от других Camry актуального поколения является наклейка на заднем стекле.

Авторы фотографий утверждают, что на ней нанесена надпись Gulf Edition, а также указана одна из самых высоких категорий энергоэффективности: A+, предусматривающая выбросы CO2 в атмосферу до 50 г/кг.

При этом утверждается, что на кузове машины не было шильдика HEV, а это может свидетельствовать о том, что машина оснащена обычным двигателем внутреннего сгорания.

Напомним, девятая по счету генерация Toyota Camry была представлена осенью прошлого года. Ее отличительной чертой по сравнению с предыдущим поколением стал не только другой дизайн, но и отсутствие классических ДВС, место которых заняли гибриды.

Не исключено, что новая версия Camry Gulf Edition будет предназначена для стран Персидского залива. Какой двигатель установлен у нее под капотом станет известно уже совсем скоро, когда такие машины доберутся до Ближнего Востока.