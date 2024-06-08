Популярный кроссовер Duster получит молодежную версию Coupe

Компания Renault собирается избавиться от модели Arkana, первым рынком для которой еще не так давно была Россия. На замену этой модели французский автопроизводитель уже готовит новый автомобиль, который, по слухам, будет выпускаться как под маркой Dacia, так и под Renault, а в его основу ляжет третье поколение модели Duster.

По информации издания «Motors Actu», работы над купеобразной версией «Дастера» идут полным ходом. Ожидается, что такой вариант этой модели окажется длиннее (примерно на 250 мм), чем обычный кроссовер, но ниже из-за усеченной задней части.

Renault Duster 3 поколения (обычная версия)

Внешне машина должна скопировать решения, примененные в третьей генерации Duster, которую представили в середине 2023 года. Ей достанется аналогичная световая подпись фар и задней оптики, а также широкий пластиковый обвес по периметру кузова.

Техническая сторона автомобиля пока находится под вопросом, но есть предположения, что в итоге ему будет положена широкая линейка двигателей, в числе которой окажутся как мягкие-гибриды, так и подключаемые силовые агрегаты.

Салон Renault Duster 3 поколения

Не исключается вариант, при котором кросс-купе достанется более экологичный вариант в виде мотора BiFuel, который умеет функционировать на природном газе.

Официальная премьера нового купеобразного кроссовера Dacia и Renault может состояться в 2026 году.