Кроссовер Hyundai за 645 тысяч рублей разочаровал реальным расходом топлива

В середине прошлого года Hyundai представила свой самый миниатюрный и, соответственно, недорогой кроссовер в линейке – Exter. Автомобиль, построенный на платформе Grand i10 Nios, оказался вполне успешным и в первое время с начала продаж демонстрировал спрос, который не получалось покрыть месяцами. Машина привлекала всех своей невысокой ценой от 600 тысяч рупий или 645 тысяч рублей, а также низким расходом топлива.

Накануне индийский офис портала «Autocar» протестировал Exter на расход горючего в реальных условиях и был удивлен тому, что в действительности потребление бензина машиной оказалось гораздо выше, чем заявляет сам автопроизводитель.

Субкомпакт Hyundai во всех комплектациях оснащается 1,2-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы и 114 Нм, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 5-скоростным «роботом» АМТ.

На тест была взята версия Exter с «механикой». Бак машины заправило до краев и выставили давление шин, рекомендуемое автопроизводителем.

Затем ее отправили ездить по городским дорогам и шоссейным петлям на определенной средней скорости, имитируя эксплуатацию в реальных условиях с периодическими включениями климат-контроля, аудиосистемы и стеклоочистителей.

Сама Hyundai в паспортных характеристиках Exter заявляет, что средний расход топлива этого кроссовера составляет 5,15-литра бензина на 100 км. Однако тесты в условиях, приближенных к естественным, демонстрируют совсем другие цифры.

Журналисты выяснили, что в городе средний расход «Экстера» равен 11,1-литру на 100 км, а при езде по трассе – 7,14-литрам.

Вместе с тем, смешанное потребление топлива составляет никак не 5,15-литра на 100 километров, а целых 9,1 л/100 км, что почти в 2 раза выше, чем обещают покупателям этого автомобиля в Hyundai.