Фото нового BMW X3 слили в Сеть задолго до премьеры: его решетка радиатора уже превратилась в мемы

В спорах о дизайне нет ничего нового. Но когда это происходит с одной и той же компанией дважды за неделю, то появляются вопросы. Сначала BMW представила 1-Series, который спереди выглядит как «старые» автомобили Kia, а теперь в Сеть слили скриншот с рекламного ролика нового X3. И его дизайн сравнивают с сердитым бобром, а решетку радиатора с корпусом для персонального компьютера.

Снимком новой «тройки» поделился «Wilkoblok» в своих соцсетях. Изображение, по всей вероятности, было взято из еще не опубликованного рекламного сюжета, который собирались обнародовать ближе к премьере X3 (предположительно в конце 2024 года).

Судя по фотографии, машина является сильно переработанной версией актуального «паркетника», а значит сохранит действующую платформу CLAR.

Главным спорным моментом в дизайне нового X3, как и в случае со многими свежими BMW, является решетка радиатора. Новая машина оснащена парой больших «ноздрей-восьмигранников», которые благодаря своему расположению относительно фар заставили некоторых интернет-комментаторов сравнить автомобиль с разъяренным бобром.

Впрочем, не менее странным оказалось и наполнение такого «гриля». Внутри «ноздрей» выполнили наложенный друг на друга рисунок из хромированных ламелей, который уже создал мем о том, что BMW использует вместо решетки радиатора переднюю часть корпуса ПК шведского производителя Fractal.

По сравнению с уходящим X3, новый должен получить более широкую колею и дверные ручки, установленные заподлицо.

Однако линейка двигателей новинки должна оказаться похожей на актуальную и будет состоять из 2-литровых рядных «четверок» и 3-литровых рядных «шестерок», а также большего количества вариантов гибридов.

Официальную премьеру нового BMW X3 ждут в конце этого года.