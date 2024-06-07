Почти идеальную Toyota Supra A80 1995 года продадут как минимум в 3 раза дороже, чем стоит новая

Актуальное поколение Toyota Supra, ставшее близнецом BMW Z4, было встречено поклонниками этой модели с большим энтузиазмом, так как ознаменовало возвращение иконы. Но реальность такова, что предыдущая генерация этого японского спорткара ценится гораздо выше, чем ее современная итерация.

Накануне это доказал один из лотов аукциона «Cars and Bids», который предлагает всем желающим купить Toyota Supra A80 1995 года выпуска практически в безупречном состоянии и с мизерным пробегом.

Автомобиль оснащен легендарным двигателем JZ мощностью 324 лошадиные силы, который в свои времена был одной из любимых игрушек тонеров. Мотор является оригинальным, что придает машине дополнительную стоимость. Пару ему составляет механическая трансмиссия.

Черный кузов Supra пребывает в почти идеальном виде. Единственные недочеты, которые описаны в объявлении, касаются небольших сколов на переднем бампере. Салон машины выполнен из кожи и выглядит так, будто в автомобиле никогда никто не сидел.

В большинстве своем это связано с небольшим пробегом автомобиля, ведь с 1995 года он успел наездить всего 9 тысяч 981 милю или около 16 тысяч километров.

На момент написания статьи Supra A80, выставленная на торги, оценивается в 150 тысяч долларов (на покупку машины сделано 12 ставок). Данная сумма уже в три раза превышает стоимость минимальной комплектации современной Toyota Supra. Торги завершатся через 3 дня.