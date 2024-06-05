Раскрыта деталь нового 1-Series, которая способна довести «БМВистов» до слез от ностальгии 

Недавно BMW представила четвертое поколение 1-Series. Модель, которая открывает каталог баварской марки, получилась максимально технологичной, мощной и эффективной с точки зрения расхода топлива и производительности.

Но в новой «однерке» есть деталь, которая привлекла внимание некоторых «бмвистов». Она вызывает у них ностальгию и заставляет вспоминать одну мифическую модель компании.

Сама деталь может показаться незначительным штрихом в общем экстерьере 1-Series нового поколения, но она сразу же бросается в глаза фанатам BMW.

Речь идет о шильдике сзади в версии M135, из которого не только исчезла буква «i». В компании решили напечатать символы «M» и «1» одинаковым шрифтом и размером, за которыми расположить уменьшенные цифры «3» и «5».

В итоге для неопытного глаза и издалека создается впечатление, что сзади на новой «однерке» написано M1, что можно посчитать отсылкой к впечатляющему среднемоторному спортивному автомобилю, который BMW выпускала в 70-х годах прошлого столетия.

Это уже не первый случай, когда баварцы необычным образом обыгрывают написание индексов на кормах своих автомобилей. В 2022 году нечто похожее произошло с M760e, который также получил одинаковый размер символов «М» и «7», а его шильдик выглядел очень похожим на M7.