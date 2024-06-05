Ford выпустит новый электрический кроссовер Capri на базе Volkswagen

Компания Ford планирует возродить название «Капри» выпуском нового «батарейного кроссовера, который должен увидеть свет в ближайшее время. Что самое интересное, в его основу ляжет не собственная платформа американского автопроизводителя, а популярная модульная архитектура, разработанная Volkswagen.

По информации «Autocar», вместо спортивной легковушки новый Capri будет представлять собой небольшой «паркетник», построенный на «тележке» MED от VW Group. Автомобиль окажется близким родственником Volkswagen ID.4 и будет продаваться в основном на европейском рынке.

Ожидается, что внешне новинка «Форд» сможет удивить привлекательными экстерьерными чертами и покатой линией крыши, которая должна будет придать возрожденному Capri элементы спортивности.

Кроме того, ходят слухи, что в дизайне машины собираются реализовать ряд отсылок к оригинальной модели, в частности придумать для нее светодиодные сигнатуры, имитирующие ранние «Капри».

Что до «техники», то автомобиль должен унаследовать агрегатную линейку соплатформенного Explorer EV, получив выбор из трех электрических силовых агрегатов мощностью от 170 до 340 лошадиных сил, а также аккумуляторы емкостью от 52 кВт/ч до 77 кВт/ч с максимальным запасом хода до 600 километров.