MG выпустит новый электрический хэтчбек Bingo

Компания MG с недавнего времени представлена в России, но пока ее линейка состоит только из трех моделей: седана MG 5, лифтбэка MG 6 и кроссовера MG ZS. Но на основных для нее рынках сбыта этот список огромен. И, похоже, вскоре в нем произойдет очередное пополнение.

Как сообщает издание «Autocar», MG запатентовала дизайн нового субкомпактного хэтчбека, который будет работать на электричестве. В документации в качестве названия машины указано имя Bingo.

Судя по первому изображению, автомобиль представляет собой полноценный пятидверный хэтчбек с большим количеством изогнутых поверхностей. Его длина должна составить примерно 3,9-метра, а в основу лечь платформа GSEV (Global Small Electric Vehicle).

Журналисты пишут, что для бюджетного электромобиля припасли батарею емкостью 17,3 кВт/ч, а также двигатель с отдачей 41 лошадиную силу. Запас хода машины составит примерно 203 километра по китайскому циклу CTLC.

В топовой версии Bingo собираются оснастить 68-сильным электромотором и аккумулятором на 31,9 кВт/ч, обеспечивающим ему дальнобойность на уровне 333 км.

Когда автомобиль поступит в продажу пока неизвестно, но первым рынком для него должна стать Индия.