Hyundai боится потерять еще один рынок из-за нашествия китайских автопроизводителей

Китайский автопром уже захватил лишившийся какой-либо конкуренции российский автомобильный рынок, но останавливаться на этом явно не намерен.

Следующей его «жертвой» должна стать Европа, а затем и Австралия, где чувствующие себя вольготно многие годы корейские автопроизводители начинают испытывать страх перед появлением более дешевых альтернатив своим автомобилям.

Как сообщает портал «CarExpert», ссылаясь на слова операционного директора Hyundai Australia Джона Кетта, существующая отрасль «нервничает» по поводу того, что приход китайских компаний означает для местного рынка.

Топ-менеджер утверждает, что существуют бренды, в настоящее время входящие в десятку, которые, возможно, не смогут сохранить свои позиции в свете нашествия новых марок с агрессивной ценовой политикой.

Напомним, недавно свой выход на австралийский рынок подтвердили такие китайские компании как: Geely, Zeekr, Xpeng, Jetour, Jaecoo, Leapmotor, GAC и Aion.

В Hyundai уверены, что все эти марки будут прилагать максимальные усилия, чтобы предложить австралийским покупателям альтернативы существующим брендам из Южной Кореи и Японии. И вероятность того, что их затея увенчается успехом, крайне высока.