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Hyundai боится потерять еще один рынок из-за нашествия китайских автопроизводителей

Компания опасается за свои позиции на «Зеленом континенте»

Текст: Алиса Шашкова
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Китайский автопром уже захватил лишившийся какой-либо конкуренции российский автомобильный рынок, но останавливаться на этом явно не намерен.

Следующей его «жертвой» должна стать Европа, а затем и Австралия, где чувствующие себя вольготно многие годы корейские автопроизводители начинают испытывать страх перед появлением более дешевых альтернатив своим автомобилям.

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Как сообщает портал «CarExpert», ссылаясь на слова операционного директора Hyundai Australia Джона Кетта, существующая отрасль «нервничает» по поводу того, что приход китайских компаний означает для местного рынка.

Топ-менеджер утверждает, что существуют бренды, в настоящее время входящие в десятку, которые, возможно, не смогут сохранить свои позиции в свете нашествия новых марок с агрессивной ценовой политикой. 

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Напомним, недавно свой выход на австралийский рынок подтвердили такие китайские компании как: Geely, Zeekr, Xpeng, Jetour, Jaecoo, Leapmotor, GAC и Aion. 

В Hyundai уверены, что все эти марки будут прилагать максимальные усилия, чтобы предложить австралийским покупателям альтернативы существующим брендам из Южной Кореи и Японии. И вероятность того, что их затея увенчается успехом, крайне высока.

Источник:CarExpert

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