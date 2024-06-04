В американской копии Nissan X-Trail нашли неприятную проблему: владельцам не советуют сильно хлопать дверями

Иногда компонент, призванный повышать безопасность, сам по себе приводит к проблемам с безопасностью. Одна из таких историй приключилась с американским аналогом Nissan X-Trail, продающимся в Штатах под именем Rogue. Теперь машине грозит отзывная кампания, которая рискует затронуть десятки тысяч машин.

Расследованием проблемы занимается местная организация по контролю за безопасностью транспортных средств NHTSA.

Согласно ее информации, кроссоверы Rogue 2015 модельного года подвержены необычной проблеме, о которой сообщает все больше владельцев таких машин. В них подушки безопасности (в частности боковые шторки) могут срабатывать не при ударе в ДТП, а от закрывания дверей (в случае, если кто-то сильно их захлопнет).

Потенциальная проблема вызывает опасения по поводу безопасности пассажиров. Если кто-то сидит рядом с аирбегом, его неожиданное срабатывание может нанести ему вред.

Более того, управление машиной без работающей подушки безопасности чревато увеличением риска получения травм в случае аварии.

Сейчас NHTSA занимается расследованием причин такого нетривиального поведения боковых шторок безопасности в японских «паркетниках».

Не исключено, что найденная в Nissan Rogue проблема приведет к полномасштабному отзыву пострадавших автомобилей, в число которых может войти по меньшей мере 74 тысячи таких кроссоверов.