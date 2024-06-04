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В американской копии Nissan X-Trail нашли неприятную проблему: владельцам не советуют сильно хлопать дверями

Под отзыв могут попасть по меньшей мере 74 тысячи таких кроссоверов

Текст: Алексей Шмидт
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Иногда компонент, призванный повышать безопасность, сам по себе приводит к проблемам с безопасностью. Одна из таких историй приключилась с американским аналогом Nissan X-Trail, продающимся в Штатах под именем Rogue. Теперь машине грозит отзывная кампания, которая рискует затронуть десятки тысяч машин.

Расследованием проблемы занимается местная организация по контролю за безопасностью транспортных средств NHTSA.

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Согласно ее информации, кроссоверы Rogue 2015 модельного года подвержены необычной проблеме, о которой сообщает все больше владельцев таких машин. В них подушки безопасности (в частности боковые шторки) могут срабатывать не при ударе в ДТП, а от закрывания дверей (в случае, если кто-то сильно их захлопнет).

Потенциальная проблема вызывает опасения по поводу безопасности пассажиров. Если кто-то сидит рядом с аирбегом, его неожиданное срабатывание может нанести ему вред. 

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Более того, управление машиной без работающей подушки безопасности чревато увеличением риска получения травм в случае аварии.

Сейчас NHTSA занимается расследованием причин такого нетривиального поведения боковых шторок безопасности в японских «паркетниках».

Не исключено, что найденная в Nissan Rogue проблема приведет к полномасштабному отзыву пострадавших автомобилей, в число которых может войти по меньшей мере 74 тысячи таких кроссоверов. 

Источник:CarsCoops

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