Toyota Celica вернется с 2-литровым турбомотором и полным приводом

В прошлом году председатель компании Toyota Аки Тойода выразил желание как можно скорее начать выпуск нового поколения модели Celica. Сразу после этого заявления начали ходить слухи о готовящемся к производству спортивном электромобиле, разделяющим «технику» с концепт-каром Lexus LF-ZC.

Но, если верить японской прессе, опубликовавшей накануне очередную статью об этом проекте, не исключено, что новая «Селика» вернется не с электромотором, а со старым добрым бензиновым силовым агрегатом.

Как пишет издание «BestCarWeb», разработка нового высокопроизводительного двигателя Toyota началась еще несколько лет назад и к настоящему моменту уже завершена.

Никаких подробностей о нем пока нет, но инсайдеры утверждают, что выходная мощность такого мотора будет близка к 400 лошадиным силам. Связку силовому агрегату должна составить система полного привода GR-Four, реализованная в «заряженных» хэтчбеках GR Yaris и GR Corolla.

Как будет выглядеть воскрешенная Celica неизвестно. Впрочем, не исключено, что автомобиль сохранит силуэт купе с низкой посадкой, а его дизайн будет иметь немало отсылок к «Селикам» предыдущих поколений.

Официальная премьера нового поколения Toyota Celica, по слухам, состоится в январе 2025 года на автосалоне в Токио.