Показан Duster, который не сможет купить даже миллиардер

Кроссовер Duster является мировым бестселлером, причем неважно, продается он под маркой Dacia, либо под брендом Renault. И все благодаря его бюджетной цене. Но в мире существует как минимум один «Дастер», который недоступен для покупки ни за какие деньги. Его показали на выставке «Black Sea Defence and Aerospace» в Румынии.

Речь идет не о простом Duster, а о машине военного назначения. Она существует в единственном экземпляре и предназначена для выполнения специальных военных миссий в составе румынской армии.

Кроссовер второго поколения лишен традиционных колес, вместо которых ему достались четыре гусеницы, позволяющие безопасно и эффективно передвигаться по таким поверхностям как: грязь, песок и снег.

Система шасси «бесценного» Duster состоит из четырех отдельных узлов, установленных на местах, где когда-то были обычные колеса. Все они прикреплены к металлическому каркасу, сваренному и окрашенному в черный цвет, с торсионным рычагом из оцинкованной стали.

Мосты автомобиля сделаны максимально прочными, чтобы требовать минимального обслуживания.

Ширина гусеничного Duster составляет 2160 мм, а дорожный просвет гораздо выше стандартных 210 мм (точный клиренс не уточняется).

Заявлено, что кроссовер способен развивать максимальную скорость до 60 километров в час, а его система 4×4 работать при температурах от -40 до +60 градусов по Цельсию. Какой двигатель установлен у него под капотом – неизвестно.