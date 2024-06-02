BMW 1-Series ждет рестайлинг: как он изменится

Несмотря на то, что баварский автогигант BMW вывел на рынок актуальную версию 1-Series (F40) относительно недавно (летом 2019 года), инженеры компании и дизайнеры уже работают над рестайлинговой версией этой модели.

Автомобиль, позиционирующийся как конкурент Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class, хотят представить в ближайшее время. Чего можно ждать от реформенной «однерки» рассказали и показали журналисты американского издания «CarsCoops».

Как можно заметить по первым рендерам, подготовленным штатными независимыми дизайнерами этого портала, свежий 1-Series ждут скорее эволюционные, нежели революционные перемены в дизайне. Машине достанутся более яркие контуры бампера и переднего фасада, которые будут перекликаться с новейшим BMW 5-Series.

В частности, автомобиль обзаведется вертикальными дневными ходовыми огнями, модернизированными двойными решетками радиатора и трапециевидным нижним воздухозаборником, а также более скульптурными боковыми юбками, обновленным задним бампером и другими светодиодными фонарями.

Внутри машины ждут появления передового изогнутого отдельно стоящего дисплея, работающего на новейшей операционной системе BMW 9. Мультимедийная система будет поддерживать интеграцию с Android Auto и Apple CarPlay, а вокруг нее расположится обновленная центральная консоль с минималистичным селектором трансмиссии и два USB-порта.

Ожидается, что новый 1-Series продолжит использовать переднеприводную архитектуру. Под капотом машины расположится сразу несколько вариантов силовых агрегатов от бензиновых до дизельных, мощность которых в максимальной версии составит до 302 л.с.

Также ожидается наличие у свежей «однерки» подключаемой гибридной системы на 322 «силы» с запасом хода на электричестве до 80 км (по циклу WLTP).

Официальная премьера автомобиля состоится до конца этого года.