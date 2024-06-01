Новый Jeep Cherokee может появиться уже в 2025 году

Jeep снял с конвейера внедорожник Cherokee в прошлом году. Низкий спрос заставил американского автопроизводителя переключить свое внимание на электрические модели. Но, как выяснилось накануне, отсутствовать Cherokee остается недолго. Машина вернется в новом поколении уже совсем скоро.

Генеральный директор Jeep Антонио Филоза в интервью зарубежным журналистам заявил, что компания готовит новый «мейнстримовый» внедорожник D-класса, который запустят в ближайшем времени.

Имя Cherokee не называлось, но, топ-менеджер добавил, что все могут догадаться, как такой автомобиль будет называться.

Ранее головной концерн Stellantis, владеющий маркой Jeep, не давал ни одного намека на то, что Cherokee хотят вернуть в строй.

Если информация, раскрытая одним из представителей «Джип», подтвердится, то внедорожник шестого поколения увидит свет уже в 2025 году.

Он расположится на ступень выше актуального Compass и, скорее всего, будет оснащаться бензиновым или частично электрифицированным двигателем.