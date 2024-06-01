Владелец Hyundai пожаловался, что автомобиль следит за ним против его воли

В современном цифровом мире все взаимосвязано. И одним из главных пострадавших в этом является наша конфиденциальность. Что еще хуже, некоторые компании пытаются скрыть, что следят за каждым шагом своего клиента. И иногда это у них не получается, что приводит к скандалу.

Накануне на популярном форуме «Reddit» владелец неназванной модели Hyundai сообщил о том, что его автомобиль осуществляет за ним слежку.

Примерно три года назад компания создала программу для формирования рейтинга водительского уровня своих клиентов, которая позволяла тем оформлять более дешевую страховку.

Она была необязательной, но в случае, если владелец машины соглашался на нее, ПО передавало третьим лицам доступ к множеству данных, собираемых во время движения автомобиля (средняя скорость, время водителя за рулем, пройденное расстояние за период времени, а также количество резких торможений или ускорений).

По словам одного из владельцев Hyundai, он убежден, что автомобиль тайно сообщал о каждой из его поездок третьим лицам против его воли.

В качестве доказательства он запросил информацию в сервисе анализа данных Verisk, отчет которой действительно оказался крайне подробным (на фото выше).

Что самое интересное, он не давал разрешения Hyundai собирать информацию о его поездках и не входил в число пользователей программы снижения цены страховки.

Теперь мужчина обещает избавиться от автомобиля Hyundai, а также в будущем больше никогда не покупать машины этой марки.