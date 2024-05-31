В заброшенном гараже нашли 16 угнанных автомобилей ценой больше 270 миллионов рублей

Так называемые «капсулы времени» – это, как правило, интересные автомобили, которые по каким-то причинам были брошены на произвол судьбы их владельцами, а затем найдены неожиданным образом.

Но конкретно этот случай не совсем подходит под такое определение, ведь машины обнаружились в ходе целенаправленной полицейской операции. Уникальную находку обнаружили в заброшенном гараже стражи правопорядка канадской провинции Онтарио.

После длительного расследования полицейские получили ордер на обыск в городке Стерлинг. Именно там они искали 16 угнанных в разное время автомобилей, общая стоимость которых составляет около 3 миллионов долларов или чуть больше 270 миллионов рублей.

Полный список машин остается загадкой, но на фотографиях, опубликованных в честь раскрытия дела, можно заметить, что речь идет не о простых автомобилях, а о раритетных.

На снимках «засветился» Ford F-1, несколько Ford Coupe, а также пара экземпляров классического Chevrolet Corvette.

Преступников, угнавших машины, уже арестовали и собираются судить сразу по нескольким статьям: угон автомобиля, мошенничество с использованием поддельных документов и сговор с целью совершения преступления, подлежащего уголовному преследованию.

Что касается самих автомобилей, то они вернутся к своим владельцам.