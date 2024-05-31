В Россию начали ввозить самый НЕломающийся минивэн в мире

Минивэны в последнее время стали интересовать покупателей на мировом авторынке гораздо меньше, чем новомодные кроссоверы. Впрочем, даже несмотря на это автопроизводители не отказываются от популярных в этом сегменте моделей, спрос на которые хоть и сократился, но пока остается.

Накануне выяснилось, что в Россию ввезли очередного представителя этого класса. Но необычного. Его особенностью является признанная зарубежными экспертами надежность.

По данным Daily-Motor.Ru, один из крупнейших российских дилеров, специализирующихся на продажах машин, ввезенных по параллельному импорту, начал предлагать покупателям новый минивэн Toyota Sienna.

Это 3-рядный автомобиль, работающий на гибридной силовой установке в основе которой лежит 2,5-литровый бензиновый мотор. В совокупности с двумя электрическими двигателями (на 54 л.с.) классический ДВС способен выдавать мощность до 245 лошадиных сил. Привод машины – полный, а трансмиссия – вариатор.

Список оснащения Sienna включает в себя: мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, а также встроенную навигацию с голосовым управлением. Есть даже Wi-Fi роутер и само собой разумеющиеся для семейного автомобиля разъемы USB для зарядки гаджетов на каждом из рядов сидений.

Важный момент, который касается этой модели Toyota, затрагивает ее позиционирование во всем сегменте. Новое исследование авторитетного журнала «iSeeCars» гласит, что Sienna является самым неломающимся минивэном в 2024 году.

Оценка надежности модели составляет 8,7-балла из 10, а общий балл равен 9, благодаря чему машина опережает в классе Honda Odyssey и Kia Carnival.

Но ждать, что самый надежный минивэн на планете окажется дешевым, не стоит. В России за машины 2024 года выпуска просят от 7,5 миллиона рублей.