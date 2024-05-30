Toyota выпустит новый бюджетный спорткар за 2 миллиона рублей

Третий, начальный проект спортивного автомобиля Toyota, ранее считавшийся снятым с повестки, может вернуться. Об этом сообщают инсайдеры из Японии, которым удалось выяснить о нем первые подробности.

Японский автомобильный портал «BestCarWeb» уверяет, что в руководстве «Тойоты» приняли решение о возобновлении работ над серийной версией концепт-кара S-FR образца 2015 года (на фото ниже). Прототип был показан на автосалоне в Токио в далеком 2015 году, но с тех пор так и не получил «товарный» вариант.

По информации журналистов из «страны восходящего солнца», проект не только вернется в повестку, но и согласно планам дебютирует уже к 2026 году, став новым конкурентов для бестселлера Mazda MX-5.

Вместе с ним состоится премьера еще двух аналогичных спорткаров, но от марок Daihatsu и Suzuki, которые должны оказаться близнецами этой модели.

Все они будут представлять собой заднеприводные машины, масса которых составит около 1100 кг, оснащенные как автоматической коробкой передач, так и классической «механикой».

В качестве ориентировочной цены на бюджетный спортивный автомобиль Toyota называется цифра в 3,5 миллиона иен (ровно 2 миллиона рублей по текущему курсу).