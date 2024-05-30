Джереми Кларксон назвал автомобиль, о продаже которого он жалеет сильнее всего

Британец Джереми Кларксон является одним из самых популярных автомобильных ведущих в мире. Почти всю свою карьеру он провел у руля таких знаменитых шоу, посвященных машинам, как Top Gear и Grand Tour.

За это время в гараже гуру индустрии накопилось немало интересных ему автомобилей. И некоторые из них впоследствии были проданы. Впрочем, среди этих машин есть одна, о расставании с которой Кларксон жалеет больше всего.

Недавно на YouTube-канале «DriveTribe» вышел видеоролик, в котором одиозный британец дает интервью в одном из местных пабов.

Среди всех вопросов, адресованных к нему, особенно интересным оказался следующий: «Назовите самое худшее решение о покупке автомобиля, которое вы когда-либо принимали».

Ответ на него прозвучал следующим образом: