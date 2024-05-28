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Toyota Rize/Daihatsu Rocky хотят сделать похожими на Land Cruiser 250

Их премьера состоится в течение двух ближайших лет

Текст: Ростислав Архипов
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В 2019 году на автосалоне в Токио Toyota показала концепт нового субкомпактного кроссовера, который затем трансформировался в братьев близнецов Toyota Rize и Daihatsu Rocky.

Обе модели были неплохо восприняты покупателями и в определенный момент даже добрались до РФ (благодаря параллельному импорту). Но вскоре их обоих ждет плановая смена поколения, которая должна кардинально изменить дизайн этих автомобилей.

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По данным журнала «BestCarWeb», новая генерация Toyota Rize/Daihatsu Rocky будет выглядеть как уменьшенная копия Toyota Land Cruiser 250 (бывший Prado). Небольшим «паркетникам», длина которых составит менее 4 метров, достанется более оквадраченный экстерьер, нежели актуальным кроссоверам. 

Спереди у них появится прямоугольная оптика, как у LC 250, а также высокий капот и аналогичный по конструкции бампер, тогда как задняя часть заметно поменяется благодаря новому остеклению и другой пятой двери. 

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Чего ждать от подкапотного пространства близнецов Toyota Rize/Daihatsu Rocky в новом поколении пока неизвестно.

Актуальные модели продаются с малообъемными «атмосферным» и турбированным двигателями, а также в гибридной версии e-Smart, обладающей отличной топливной экономичностью (ее расход равен примерно 3,5-литрам бензина на 100 км). 

Премьеру новая генерация маленьких кроссоверов Toyota и Daihatsu должна справить через несколько лет, то есть, скорее всего, до середины 2026 года. 

Источник:BestCarWeb
Фото:Toyota

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