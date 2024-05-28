Toyota Rize/Daihatsu Rocky хотят сделать похожими на Land Cruiser 250

В 2019 году на автосалоне в Токио Toyota показала концепт нового субкомпактного кроссовера, который затем трансформировался в братьев близнецов Toyota Rize и Daihatsu Rocky.

Обе модели были неплохо восприняты покупателями и в определенный момент даже добрались до РФ (благодаря параллельному импорту). Но вскоре их обоих ждет плановая смена поколения, которая должна кардинально изменить дизайн этих автомобилей.

По данным журнала «BestCarWeb», новая генерация Toyota Rize/Daihatsu Rocky будет выглядеть как уменьшенная копия Toyota Land Cruiser 250 (бывший Prado). Небольшим «паркетникам», длина которых составит менее 4 метров, достанется более оквадраченный экстерьер, нежели актуальным кроссоверам.

Спереди у них появится прямоугольная оптика, как у LC 250, а также высокий капот и аналогичный по конструкции бампер, тогда как задняя часть заметно поменяется благодаря новому остеклению и другой пятой двери.

Чего ждать от подкапотного пространства близнецов Toyota Rize/Daihatsu Rocky в новом поколении пока неизвестно.

Актуальные модели продаются с малообъемными «атмосферным» и турбированным двигателями, а также в гибридной версии e-Smart, обладающей отличной топливной экономичностью (ее расход равен примерно 3,5-литрам бензина на 100 км).

Премьеру новая генерация маленьких кроссоверов Toyota и Daihatsu должна справить через несколько лет, то есть, скорее всего, до середины 2026 года.