Новый Toyota Fortuner станет брутальным гибридом: раскрыты подробности

Внедорожник Fortuner актуального поколения появился в модельном ряду Toyota в 2015-м году, а спустя чуть меньше 5 лет обновился. Ожидалось, что следующая по счету генерация этой модели увидит свет в 2023-м, но дебют машины отложили на неопределенный срок. Что известно об этой новинке «Тойоты» на сегодняшний день рассказал журнал «ICN».

По информации журналистов индийского автомобильного портала, премьера нового Toyota Fortuner может состояться уже в конце 2024 года, но в продажу внедорожник поступит не раньше следующего года.

Автомобиль ждут глобальные изменения в дизайне, которые должны сделать машину гораздо более брутальной, чем был ее предшественник.

По слухам, переменам подвергнутся практически все кузовные панели новинки, а передняя и задняя части внедорожника преобразятся почти до неузнаваемости.

Машина будет разработана на платформе TNGA-F, которая лежит в основе новых генераций Toyota Tacoma, Land Cruiser и Lexus LX. «Тележка» обладает способностью поддерживать как обычные двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные силовые установки.

Одним из самых значимых технических изменений в новом Fortuner обещает стать гибридная силовая установка, базирующаяся на 2,8-литровом дизельном моторе. Связку ДВС составит 48-вольтовый стартер-генератор, а совокупная мощность агрегатов будет равна 201 лошадиной силе и 500 Нм крутящего момента соответственно.

Продавать внедорожник собираются как в версии с задним приводом, так и в полноприводной модификации, а основным рынком сбыта, как и прежде, будут страны Юго-Восточной Азии.