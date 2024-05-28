Владелец легендарной Ferrari F40 забыл, что у него есть этот суперкар

Тот, кто владеет автомобилем Ferrari, вряд ли когда-нибудь забудет об этом факте. Но, как оказалось, бывает и такое. Именно это произошло с бывшим румынским теннисистом и чемпионом «Роллан Гаррос» 1970 года в парном разряде Ионом Тириаком. Экс-спортсмен поставил легендарную модель Ferrari F40 в свой гараж в Мюнхене, но вспомнил о ней только через 10 лет, да и то случайно.

Тириак является состоятельным человеком, в коллекции которого имеется по меньшей мере 400 автомобилей, включая как классические модели Porsche 911, так и другие Ferrari и даже несколько современных электромобилей.

Но жемчужиной в списке машин экс-теннистиста всегда был Ferrari F40. Один из таких автомобилей он приобрел у гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера, а второй через какое-то время после. И как раз последнему непосчастливилось оказаться забытым на долгие годы.

По словам самого Тириака, однажды он поставил машину в свой гараж в Мюнхене (Германия), но с тех пор не вспоминал о ней на протяжении 10 лет.

О том, что в его распоряжении имеется очень дорогой и редкий по сегодняшним временам экземпляр Ferrari, бывший спортсмен узнал от менеджера гаража, который позвонил ему и напомнил о наличии такого автомобиля вне коллекции.

Напомним, Ferrari F40 является одной из самых знаковых моделей в истории итальянского бренда. Автомобиль появился в 1987 году и стал чуть ли не самым востребованным суперкаром компании.

Машина оснащается 2,9-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 478 лошадиных сил. Связку ей составляет 5-скоростная МКПП. В период с 1987 по 1992 годы Ferrari выпустила всего 1311 единиц таких автомобилей.