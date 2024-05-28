Дилеры начали торговать в РФ новым недорогим корейским седаном

Во времена, когда Hyundai еще продавал официально свои машины в России, самым недорогим седаном в линейке компании был Solaris. Автомобиль носил статус бестселлера. Сегодня такие автомобили продают у нас под брендом Solaris и называют их HS, вот только стоят они недешево – минимум 2,2 миллиона рублей.

Впрочем, с недавних пор на российском рынке стал доступен аналог «Соляриса», который не только гораздо бюджетнее собранной в Петербурге компанией АГР модели, но еще и чуть крупнее.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли партию 4-дверок Hyundai Celesta 2024 года выпуска (порядка 11 единиц). Машины приехали из «Поднебесной», где и ведется их производство.

Седаны, построенные на той же платформе, что и Solaris, выделяются на фоне «российских» автомобилей не только иным дизайном, но и слегка увеличенными габаритами (с разницей в миллиметрах).

Hyundai Celesta – это модель, разработанная специально для китайского рынка. Седан оснащается безальтернативным 1,6-литровым «атмосферником», работающим на бензине, мощность которого равна 123 л.с. В паре с ним работает АКПП.

Всю партию таких четырехдверок выставили на продажу в Санкт-Петербурге по цене в 1 миллион 650 тысяч рублей, что на 520 тысяч рублей дешевле, чем стоят «Солярисы» российской сборки, и сопоставимо со средними комплектациями отечественной Lada Vesta.