Хэтчбек Toyota IQ превратили в персонажа мультфильма «Тачки 2»

«Молния Маккуин» считается главной звездой франшизы «Тачки», но некоторым поклонникам этого мультфильма интересны и другие персонажи анимационных лент Pixar. Накануне доказал это владелец хэтчбека Toyota IQ, который превратил свой автомобиль в «Профессора Z» из «Тачек 2».

Несмотря на то, что этот персонаж был основан на микроавтомобиле Zündapp 50-х годов, авторы проекта в качестве донора для него выбрали гораздо более современный Toyota IQ.

Утверждается, что владелец вложил немалые средства в создание индивидуальных панелей кузова с вырезанными колесными арками.

Спереди машине достались круглые фары, торчащие из крыльев, которые обрамляют агрессивную решетку радиатора в виде приоткрытого рта.

В дополнение к эксцентричности на лобовом стекле автомобиля предусмотрены специальные наклейки в виде глаз, которые дополнены моноклем «сумасшедшего немецкого ученого».

Несмотря на значительное преображение внешнего облика, интерьер Toyota IQ остался без изменений. До того как превратиться в «Профессора Z», хэтчбек успел «пробежать» без каких-либо технических проблем 187 тысяч 650 километров и по-прежнему остается на ходу.

Под его капотом установлен крошечный литровый 3-цилиндровый двигатель Toyota VVT-i, выдающий 67 лошадиных сил и 98 Нм крутящего момента.

Сейчас автомобиль, вдохновленный мультфильмом «Тачки 2», выставили на продажу на онлайн-аукционе «eBay» по цене в 6 тысяч фунтов стерлингов или около 700 тысяч рублей по текущему курсу.