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Фанаты Camry требуют от Toyota вернуть мотор V6: создана петиция

Но их шансы победить невысоки

Текст: Алексей Шмидт
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В прошлом году состоялась премьера нового поколения седана Camry, в котором Toyota решила отказаться от мотора V6 в пользу гибридной линейки. Это очень не понравилось некоторым поклонникам модели, которые полны решимости заставить компанию вернуть 4-дверке прежний двигатель. Причем настолько, что даже создали петицию.

Впрочем, пока инициатива не получила большой поддержки. На момент публикации этого материала она собрала всего 103 подписи. 

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По словам автора петиции, фанаты согласны на то, чтобы оставить гибридную Camry, но в девятом поколении этой модели должен вернуться бензиновый двигатель V6. 

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Несмотря на активные действия со стороны фанатов «Камри» вероятность того, что «Тойота» пойдет у них на поводу и вернет под капот своего популярного седана мотор V6, минимальна.

Тенденция к уменьшению размеров двигателей ранее сподвигла Toyota избавиться от V6 даже в таких внедорожных моделях как Tacoma и 4Runner, так что говорить о Camry здесь не приходится.

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Более того, в пользу того, что петиция не увенчается никаким практическим успехам, говорит отсутствие шестицилиндрового мотора в гамме 4-дверки Crown. При возвращении в Camry V6 более высококлассный седан вряд ли захочет довольствоваться актуальными четырехцилиндровыми двигателями, но другие для него не предусмотрены конструкцией.

Источник:Daily-Motor.Ru

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