Фанаты Camry требуют от Toyota вернуть мотор V6: создана петиция

В прошлом году состоялась премьера нового поколения седана Camry, в котором Toyota решила отказаться от мотора V6 в пользу гибридной линейки. Это очень не понравилось некоторым поклонникам модели, которые полны решимости заставить компанию вернуть 4-дверке прежний двигатель. Причем настолько, что даже создали петицию.

Впрочем, пока инициатива не получила большой поддержки. На момент публикации этого материала она собрала всего 103 подписи.

По словам автора петиции, фанаты согласны на то, чтобы оставить гибридную Camry, но в девятом поколении этой модели должен вернуться бензиновый двигатель V6.

Несмотря на активные действия со стороны фанатов «Камри» вероятность того, что «Тойота» пойдет у них на поводу и вернет под капот своего популярного седана мотор V6, минимальна.

Тенденция к уменьшению размеров двигателей ранее сподвигла Toyota избавиться от V6 даже в таких внедорожных моделях как Tacoma и 4Runner, так что говорить о Camry здесь не приходится.

Более того, в пользу того, что петиция не увенчается никаким практическим успехам, говорит отсутствие шестицилиндрового мотора в гамме 4-дверки Crown. При возвращении в Camry V6 более высококлассный седан вряд ли захочет довольствоваться актуальными четырехцилиндровыми двигателями, но другие для него не предусмотрены конструкцией.