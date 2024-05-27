Легендарный гоночный Subaru Impreza WRX 2002 продают за 7,3 миллиона рублей

Начало 2000-х ознаменовалось в мировом чемпионате мира по ралли противостоянием Subaru и Citroen. А основными претендентами на победу в личном зачете были заводские гонщики этих автопроизводителей Петтер Сольберг и Себастьян Леб. Накануне одну из машин в этом соперничестве выставили на аукцион по цене всего в 74 тысячи долларов или примерно 7,3 миллиона рублей.

Речь идет о модели Subaru Impreza WRX 2002 года выпуска в синем цвете кузова и с культовыми желтыми логотипами. Машина оснащена аэродинамическим обвесом из углеволокна. Она опирается на гоночные 15-дюймовые легкосплавные колесные диски O.Z. Racing, обутые во внедорожные покрышки Pirelli Scorpion.

Внутри раллийного «Субару», за рулем которого выступал Петтер Сольберг, установлена передняя панель, обитая черной алькантарой с синей прострочкой, а также гоночные кресла Sparco. Кроме них есть каркас безопасности, гидравлический ручной тормоз с карбоновым рычагом, система пожаротушения, селектор трансмиссии Prodrive и цифровой дисплей, встроенный в комбинацию приборов.

В описании к лоту говорится, что машина укомплектована 2-литровым 4-цилиндровым оппозитным турбомотором, выдающим 304 лошадиные силы. Крутящий момент с него передается на систему полного привода через шестиступенчатую секвентальную коробку передач.

На данный момент автомобиль находится в Сантандере (Испания). Вместе с машиной покупатель этого Subaru получит японский буклет омологации и технический паспорт FIA, подписанный гонщиком Петтером Сольбергом. Торги завершатся через 4 дня.