Nissan улучшил микроавтобус Caravan, но пока только для Японии

Модель Caravan входит в гамму компании Nissan уже более 50 лет. При этом текущая генерация этого микроавтобуса продается с 2012 года, пережив промежуточное обновление в 2021-м. Накануне выяснилось, что Caravan прошел через еще одну череду доработок, но затронули они исключительно его комфорт и безопасность. И рассчитывать на них пока могут только в Японии.

Машина сохранила актуальный внешний вид, но теперь будет предлагаться на японском рынке с интеллектуальным монитором кругового обзора, который войдет в стандартную комплектацию всей линейки Caravan. Функция позволит водителю проще маневрировать, учитывая немалые габариты микроавтобуса.

Как известно, в Японии «Караваны» нередко используются для курьерских, транспортных или коммунальных служб, поэтому в Nissan решили внести изменения в интеллектуальное зеркало заднего вида этой модели.

Отныне камера заднего вида будет оставаться включенной постоянно и отправлять картинку на салонное зеркало, дублируя информацию с наружных боковых зеркал.

«И это всё?» – спросите вы. Не совсем. Машине добавили еще несколько цветов кузова: Deep Forest (зеленый) и Deep Ocean Blue (глубокий синий).

При этом механически Caravan остался неизменным. Машина продолжит оснащаться 2,4-литровым турбодизелем 4N16, выдающим 130 лошадиных сил, а также системой полного привода.

В продажу в Японии реформенные микроавтобусы поступят в ближайшие недели.