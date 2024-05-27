Tata показала Racer-версию хэтчбека Altroz

Индийский автопроизводитель Tata Motors опубликовал первый тизер новой версии своего популярного хэтчбека Altroz. Машина должна обзавестись спортивной модификацией, которую назовут Racer. В чем окажутся ее отличия от простого Altroz рассказал журнал «ICN».

По информации индийских журналистов, главной изюминкой Tata Altroz Racer станет его 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, выдающий 120 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. Двигатель получит в пару 6-скоростную «механику».

Околоспортивный стиль ждет своей реализации в оформлении машины. Он будет проявляться в затемненных боковых зеркалах, крыше и капоте, а также в появлении на последних белых гоночных полос.

Сзади 5-дверка сможет похвастать наличием нового спойлера, в то время как ее салон постараются украсить черной кожей и спортивными оранжевыми вставками.

В качестве конкурентов для Altroz Racer в Tata видят новые Hyundai i20 N Line и Suzuki Fronx Turbo.

В продажу машина поступит в ближайшие недели и будет стоить около 1 миллиона индийских рупий или чуть дороже 1 миллиона рублей по нынешнему курсу.