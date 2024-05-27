ДомойАвтоновости сегодняСтудент взялся восстанавливать старый мотор Chevrolet V8 в своей комнате в общежитии:...

Студент взялся восстанавливать старый мотор Chevrolet V8 в своей комнате в общежитии: это не понравилось администрации колледжа

История завирусилась в соцсетях, принеся молодому инженеру более 500 тысяч подписчиков

Текст: Алиса Шашкова
Dorm Room V8 LS engine build Idaho

На что только не пойдет человек, который живет автомобилями, особенно когда обстоятельства не дают ему заниматься любимым делом.

Американский студент, известный своим друзьям как Баки, учится на младшем курсе машиностроительного университета в Айдахо (США). В свободное от учебы время молодой человек занимается восстановлением двигателя пикапа Chevrolet K20 1975 года выпуска, который достался ему от деда. Вот только делает это он не в гараже, а в комнате студенческого общежития. 

Снимок экрана 2024 05 27 в 14.27.36
Скриншот из соцсетей

Как парень пронес массивный и тяжелый мотор V8 в свою комнату не уточняется. Целью энтузиаста было не только вернуть двигатель в строй, но и выжать из него около 400 лошадиных сил, чтобы потом установить в свой пикап и ездить, получая удовольствие. 

Разумеется, комната общежития совсем не гараж, а значит при восстановлении двигателя студенту пришлось столкнуться с определенными проблемами, методы решения которых оказались неортодоксальными. 

Так, к примеру, молодой механик установил на мотор поршневые кольца с помощью напильника, прикрепленного к чертежному столу, а также выпрессовал подшипники с помощью винтового домкрата, оперев его на разобранную книжную полку.

Работа шла так хорошо, что в какой-то момент о ней узнали в интернете, а проект стал вирусным. Именно тогда в дверь студента постучалась администрация университета, запретившая студенту заниматься двигателем в своей комнате в общежитии. 

Снимок экрана 2024 05 27 в 14.24.53

Но находчивый молодой человек относя к ультиматуму спокойно, вывез двигатель на тележке на улицу, а затем поместил его на заднее пассажирское сиденье своего хэтчбека Toyota Corolla.

Всю зиму он занимался доработкой мотора внутри машины, а к лету довел проект до логического завершения. Сейчас двигатель находчивого инженера-механика, количество подписчиков которого из-за этой истории перевалило за отметку в 500 тысяч человек, с нетерпением ждет каникулы, чтобы установить мотор на свой пикап и опробовать его в реальной эксплуатации.

Фото:Dorm Room Mechanic

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+