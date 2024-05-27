Копия Suzuki Swift от Toyota сменит поколение: первое изображение

Как известно, Suzuki и Toyota являются партнерами, которые обмениваются технологиями и используют новомодную бизнес-модель бейдж-инжиниринга, когда на свет появляются одинаковые машины, но с разными шильдиками.

В конце прошлого года Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift, а теперь сменить генерацию предстоит его клону от Toyota, известному как Etios Liva. Как будет выглядеть такой автомобиль показали незадолго до премьеры независимые дизайнеры.

Рендер нового Toyota Etios Liva опубликовало издание «SRK Designs». Как и в случае с актуальным поколением этого хэтчбека, несмотря на заимствование шасси и двигателей, а также дизайна у оригинального Suzuki Swift, машине предстоит отличаться от Suzuki не только шильдиками с другим названием марки.

Рендер нового поколения копии Suzuki Swift от Toyota (Etios Liva)

Главные изменения, судя по рендеру, должны произойти в передней части 5-дверки. Машине достанется собственное оформление с более компактной решеткой радиатора, а также перелицованным бампером.

Кроме того, у нового Etios Liva будут колесные диски собственного дизайна и, вероятно, слегка перелицованный салон (как минимум можно говорить о других материалах отделки).

Оригинальный Suzuki Swift 5 поколения

А вот с техникой никакой разницы между машинами ждать, скорее всего, не стоит. Новому Etios Liva почти наверняка достанется новейший мотор Suzuki K-Series рабочим объемом 1,2-литра.

Двигатель работает в составе мягкого гибрида, а также сочетается с бесступенчатым вариатором, а также передним или даже полным приводом.

В продажу новый хэтчбек Toyota Etios Liva поступит до конца этого года. Предлагать его будут, как и прежде, в развивающихся странах вроде Индии и Бразилии.