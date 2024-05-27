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Мини-версия Toyota Hilux должна нокаутировать Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, но есть нюанс

Проблема в том, что ее могут сделать электрическим

Текст: Михаил Романченко
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В линейке Toyota существует немало пикапов, а у популярной модели Hilux есть даже несколько версий – обычный утилитарник и вариант, созданный для рынков развивающихся стран (тайский Hilux Champ).

Но, похоже, успех легковых пикапов Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick не дает японцам покоя, поэтому в руководстве Toyota ищут возможность создать собственный автомобиль и для этой разновидности такого сегмента.

Во внутренней документации, рассматривающей эту возможность, проект носит название mini-Hilux. Эту информацию подтвердил в интервью «Automotive News» глава североамериканского офиса «Тойоты» Тед Огава.

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Впрочем, существует одна загвоздка. И связана она со стремлением компании по расширению электрификации. 

Исполнительный директор полагает, что меньший по размеру автомобиль по сравнению с оригинальным Hilux станет главным кандидатом на электрификацию, так что ему почти наверняка не достанется ДВС, а значит у машины не будет тех же возможностей и мощности, которая есть у конкурентов Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Комментируя потенциально возможный мини-Hilux топ-менеджер Toyota заявил следующее:

«В области утилитарных автомобилей традиционно существует очень жесткая иерархия – размер и рабочий объем двигателя. Мы изучаем эту область, в том числе электрификацию. Сейчас мы ведем переговоры со штаб-квартирой Toyota в Японии по этому вопросу».

Сроки дебюта компактной версии пикапа Hilux в случае, если проекту дадут «зеленый свет», пока не раскрываются. 

Источник:Automotive News
Фото:Digimods Design

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