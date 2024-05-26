Российские умельцы на зло Mercedes построили копию Maybach 6 Cabriolet

В 2017 году Mercedes-Benz привез в Пеббл-Бич шикарный концепт-кар под названием Vision Maybach 6 Cabriolet. Им оказался большой автомобиль с открытым верхом длиной под 6 метров, который, по словам представителей компании, был исключительно дизайнерским исследованием.

Но российских умельцев это не устроило и они решили воплотить видение немецкой марки в жизнь собственными силами.

Учитывая, что у Mercedes не было планов по серийному производству кабриолетов Maybach 6, группа талантливых гаражных мастеров из РФ создала реплику этого автомобиля, которая не только копирует дизайн оригинала, но и способна легально ездить по дорогам общего пользования.

Оригинальный концепт-кар Mercedes Maybach 6 Cabriolet образца 2017 года

Тяжелый труд энтузиастов окупился, а результат оказался настолько потрясающим, что о нем написали многие авторитетные зарубежные издания, включая «The Supercar Blog».

Реплика Maybach 6 Cabriolet основана на модели R230 SL500. Автомобиль оснащен массивной хромированной решеткой радиатора с тонкими светодиодными фарами, чем копирует концепт-кар.

Сзади машина получилась менее похожей на оригинал, но все равно очень красивой. Фонари кабриолета выглядят как непрерывная светодиодная полоса, которая, вероятно, была заимствована у Porsche.

Автомобиль было решено окрасить в яркий оттенок синего, а также сменить обивку салона на кремовую кожу.

В отличие от концепта, в котором использовался электромотор с отдачей в 750 лошадиных сил, реплика, построенная на базе SL500, укомплектована 5-литровым двигателем V8. Более ранние версии этого ДВС развивали мощность 302 лошадиные силы, тогда как последние выдавали уже 383 л.с.

Сегодня уникальный Mercedes можно встретить на дорогах Нижнего Новгорода.