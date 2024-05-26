Новое поколение Hyundai Palisade показали в сравнении с нынешним: кроссовер ждет кардинальный редизайн

Ближайшей большой новинкой в линейке Hyundai обещает стать следующее поколение флагманского вседорожника Palisade. Ожидается, что эта модель справит премьеру в конце этого – начале следующего года. Какие изменения ждут ее дизайн накануне показали на рендерах независимые дизайнеры из ателье «NY Mammoth». Причем сразу в нескольких цветах кузова.

Художники из Южной Кореи, воспользовавшись шпионскими снимками прототипов нового Palisade, нарисовали изображения реформенной машины, а затем поставили ее рядом с актуальным «паркетником», чтобы было проще понять, насколько сильно поменяется свежая модель.

Изменения во внешности кроссовера заметны невооруженным глазом. Спереди новый «Палисад» ждет появление огромной радиаторной решетки, занимающей большую часть «фронта».

Ей предстоит сливаться с вертикальными блоками светотехники новой формы, над которыми расположится длинная светодиодная полоса дневных ходовых огней.

Но на этом перемены не завершатся. Машина обзаведется перелицованным бампером, а также получит выштамповки на крыльях, которых не было у ее предшественницы.

Поменяется дизайн даже зеркал заднего вида – они лишатся верхней линии повторителей указателей поворота.

Определенные нововведения ждут и корму кроссовера, но какими они будут на рендерах не показали.

Впрочем, скорее всего, речь будет идти о новых задних фонарях, другом бампере и переделанной пятой двери.

О технической стороне Palisade новой генерации информации все еще нет, хотя корейские СМИ уверяют, что кроссоверу достанется сразу два новых агрегата – 2,5-литровая гибридная силовая установка и 3,5-литровый турбированный мотор V6 вместо действующего 3,8-литрового ДВС.

В продажу новый Hyundai Palisade поступит в начале 2025 года.