Дилеры начали продавать в России японско-китайский минивэн для больших семей

Продукция компании Honda оказалась одним из лидеров по количеству моделей в России, которые были завезены по параллельному импорту и до этого никогда не продавались на нашем рынке. Список выглядит огромным, включая в себя: как электрические автомобили, так и машины с ДВС (Freed, e:NP1, UR-V, Vezel, ZR-V, XR-V, WR-V и многие другие).

Накануне стало известно, что в РФ прибыла еще одна модель этого японского бренда. Она ориентирована на большие семьи, поэтому обладает впечатляющей вместительностью.

По данным Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали предлагать покупателям новые минивэны Honda Elysion. Партия машин текущего года выпуска приехала на наш рынок из Китая. Это автомобили с нулевым пробегом, произведенные на совместном заводе Honda и «поднебесного» бренда Dongfeng.

Honda Elysion выделяется на фоне всех своих конкурентов длиной, близкой к пяти метрам, благодаря которой внутри машины с большим комфортом могут расположиться до семи человек.

Арсенал модели включает в себя все необходимые для семейных поездок атрибуты, включая крупный планшетный дисплей мультимедийной системы на центральной консоли, множество USB-разъемов для зарядки гаджетов и удобные сиденья, оборудованные как функциями подогрева, так и возможностью регулировки положения благодаря электроприводу.

Приводит в движение японско-китайский минивэн безальтенативный гибридный силовой агрегат, состоящий из 2-литрового бензинового ДВС и двух электрических моторов. Максимальная отдача такой связки равна 215 лошадиным силам, а разгон от 0 до 100 километров в час в Elysion занимает 10,2 секунды.

Но если в том же Китае стоимость этой модели Honda начинается от 329 тысяч юаней (порядка 4,1 миллиона рублей), то в России такие машины оценены дороже из-за стоимости доставки и желания заработать самим дилером.

Минимальный входной прайс на Elysion в РФ составляет 5 миллионов 995 тысяч рублей.