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Знаменитая Toyota Crown станет купе и, возможно, кабриолетом: как могут выглядеть оба таких автомобиля

Опубликованы первые рендеры

Текст: Ростислав Архипов
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Toyota продолжит расширять линейку моделей современного семейства Crown, в которое сейчас входят обычная 4-дверка, кросс-седан и несколько паркетника. Следующим на очереди считается автомобиль в более экстравагантном типе кузова – купе. И, по слухам, помимо него готовится также вариант Crown кабриолет. 

Японский журнал «Best Car» не только показал как могут выглядеть такие автомобили, но и раскрыл о них первые подробности.

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На рендере Crown предстал в традиционном для купе кузове с двумя дверьми и покатой линией крыши. У остального семейства машина длиной около пяти метров позаимствовала дизайн передней части кузова с низкой и широкой радиаторной решеткой.

Что касается кабриолета, то с ним пока все не так очевидно. Инсайдеры говорят, что основной загвоздкой с этим проектом является механизм складывающейся крыши, который Toyota хочет сделать максимально компактным, но при этом супернадежным.

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Утверждается, что обе модели не будут нацелены на впечатляющую динамику. Вместо этого в «Тойоте» хотят сосредоточиться на демонстрации в этих моделях высокого уровня комфорта и технологий. 

Техническая сторона машин пока не раскрывается, но под капот как купе, так и кабриолета напрашивается гибридный силовой агрегат на базе 2,4-литрового турбированного ДВС. Впрочем, не исключен и вариант с более подходящим для купе мотором V6.

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В качестве цены для Crown Coupe в Японии называют цифру в 8 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 4,7 миллиона рублей по текущему курсу.

Премьера Crown Coupe и Crown Convertible должна состояться в ближайшие несколько лет. 

Фото:Best Car

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