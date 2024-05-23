В Россию привезли лучший малогабаритный кроссовер этого года

Автомобили компании Tesla в последние годы являются одними из самых желанных как среди зарубежных, так и российских покупателей. Но особняком в модельной линейке этой американской марки стоит ее электромобиль, появившийся в 2019 году. Этот кроссовер называют одним из лучших SUV в 2024 году. А с недавних пор его стало возможно купить и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в РФ свежую партию «паркетников» Tesla Model Y. Машины 2024 года выпуска прибыли на наш рынок из Китая, где ведется их производство.

Китайские варианты Model Y оснащаются одним или несколькими электромоторами, а запас хода таких кроссоверов варьируется в пределах 554 – 688 километров в зависимости от версии (максимальная дальнобойность положена варианту Long Range).

В 2024 году издание «Edmunds» назвало Tesla Model Y лучшим малогабаритным кроссовером. В рейтинге представителей этого сегмента электрический «паркетник» заработал 8,1-балла, опередив Audi SQ5 и Audi SQ5 Sportback.

Автомобиль похвалили за стильный дизайн, вместительность, а также динамику. Тогда как единственным минусом Model Y оказалась жесткая работа подвески, делающая езду по плохим дорогам некомфортной.

Что до цен, то в России эта модель Tesla оценена гораздо дороже, чем в том же Китае. Если в «Поднебесной» за Model Y просят от 260 тысяч юаней (3 миллиона 300 тысяч рублей), то у нас минимальной стоимостью этого кроссовера (новые машины 2024 года выпуска) является сумма в 6 миллионов рублей.