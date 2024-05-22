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В Россию завезли самый надежный среднеразмерный автомобиль этого года

Известна его цена

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера нового поколения этой модели состоялась в прошлом году, а затем автомобиль начал появляться на прилавках дилеров в США, Европе и Китае. Но в Россию он приехал именно из «Поднебесной». Отличительной чертой этой знаменитой во всем мире модели является звание самого надежного среднеразмерного автомобиля 2024 года по версии авторитетного аналитического издания «J.D.Power».

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали торговлю в России новыми седанами Toyota Camry. Речь идет о машинах нового поколения (XV80), которые выпускают в КНР с первого квартала 2024 года. 

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Автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым мотором мощностью 173 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором, а также с гибридной силовой установкой с совокупной отдачей в 197 «сил» и расходом горючего, составляющим всего 4,2-литра на каждые 100 километров.

Но если в Китае за новую Camry просят от 181 тысячи 800 юаней (2 миллиона 318 тысяч рублей), то в России цены на них начинаются минимум от 3,5 миллиона рублей.

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Интересный момент, касающийся новой Camry, связан с тем, как машина позиционируется ведущими аналитическими изданиями. 

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Так, к примеру, американский журнал «J.D.Power» называет этот седан Toyota самым надежным среднеразмерным автомобилем в 2024 году, число технических проблем которого считается самым низким в классе.

По этому показателю «Камри» опережает Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, занявших в исследовании второе и третье место соответственно. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Autohome

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