Взгляните на, пожалуй, худшую реплику Bugatti Veyron в мире

Bugatti Veyron – один из самых желанных автомобилей на планете. Вот только стоит он недешево, а значит те, кому супер-быстрый гиперкар не по карману, ищут возможность владеть хотя бы копией этой машины. И, к сожалению, в стремлении преобразить автомобиль под собственные предпочтения некоторые перегибают палку.

В Сети активно обсуждают фотографии реплики Bugatti Veyron, которая не просто претендует на звание худшей в мире, но и практически наверняка окажется в этом необъявленном конкурсе победителем.

Автомобиль принадлежит руководителю духовной некоммерческой организации в индийском городке Сирса. Мужчина является большим поклонником модифицированных машин, и некоторые проекты реализовывает самостоятельно. Копия Bugatti Veyron как раз одна из них.

В основе машины лежит праворульный седан Honda Accord, который лишили задних сидений. Судя по снимкам, вкусы фаната тюнинга из Индии действительно специфичны. Иначе понять, почему в качестве цветов для такой машины используются зеленая и желтая краска, непросто.

Салон автомобиля автор проекта решил оставить без изменений, зато кардинально переделал переднюю часть машины, где появилась безвкусная радиаторная решетка в форме сердца (Этторе Бугатти был бы в шоке).

Дополнили визуальную картину многоспицевые колесные диски, не имеющие ничего общего с оригинальными «катками» Veyron, за которыми спрятаны выкрашенные в зеленый цвет тормозные суппорты.

Оснащение машины также далеко от настоящего «Вейрона». Машина укомплектована 3,5-литровым атмосферным мотором V6, который по мощности находится от оригинального Bugatti на 1001 л.с. на расстоянии световых лет.