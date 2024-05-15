Как изменится с обновлением Kia Sportage: новые изображения

Компания Kia близка к тому, чтобы представить модернизированную версию своего знаменитого кроссовера Sportage. Автомобиль, остающийся бестселлером марки во всем мире и самым популярным SUV в гамме бренда, ждет плановый рестайлинг. Как вместе с ним изменится машина накануне показали на неофициальных рендерах.

Автором изображений является независимый художник с ником «Autoya», ведущий собственный канал на YouTube. По мнению дизайнера, Sportage не ждут серьезные перемены в экстерьере, а те обновки, которые достанутся ему с рестайлингом, будут носить точечный характер.

На подготовленных картинках новый Sportage оснащен переделанной светодиодной оптикой, дневные ходовые огни которой изменили свой рисунок на нечто вроде узких бумерангов.

Кроме них машине достался свежий бампер и слегка переделанная радиаторная решетка, а также другой рисунок задних фонарей.

Дизайнер не забыл, что с обновлением автопроизводители чаще всего немного дорабатывают не только внешность, но и салон автомобиля, показав, чего ждать от внутреннего убранства машины.

На рендере интерьера единственной новой деталью является другое рулевое колесо, которое может получить новый дизайн спиц.

Технических подробностей о новом Sportage пока нет, но, скорее всего, автомобиль останется прежним. Сегодня в его оснащение в зависимости от рынков входят бензиновые атмосферные и турбированные агрегаты, а также «дизели» и даже гибридные силовые установки.

Презентация обновленного кроссовера должна состояться до конца 2024 года.