Один кроссовер Subaru обладает ужасающим рейтингом надежности

Компания Subaru зарекомендовала себя как автопроизводитель, выпускающий не только эффективные, но и крепкие автомобили. Одна из самых знаменитых моделей в ее линейке по надежности – кроссовер Forester, но не отстают от него и другие SUV марки. За исключением одной!

Аналитическое агентство «J.D.Power» провело анализ всех моделей Subaru и выявило среди них аутсайдера по безотказности. Этим автомобилем оказался кроссовер, построенный на базе Toyota.

Речь идет о Subaru Solterra. Этот «паркетник» представляет собой электромобиль, разработанный совместно с компанией «Тойота». Машина является перелицованной копией модели Toyota bZ4X.

Точно так же, как ее родственник, Solterra получил низкий рейтинг надежности, который сделал его самым проблемным кроссовером в гамме Subaru.

Машина заработала всего 67 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке ниже среднего.

Для сравнения, другие популярные автомобили сегмента SUV Subaru в этом же рейтинге выглядят следующим образом:

Subaru Forester 2024 – 84 балла;

Subaru Crosstrek 2024 – 83 балла;

Subaru Ascent 2024 – 82 балла;

Subaru Outback 2024 – 80 баллов.

По словам экспертов, Subaru Solterra страдает от проблем с фарами, запасом хода и системой беспроводной зарядки, а также «умной» технологией полного привода X-Mode. Все это приводит к большому количеству жалоб на машину.

Напомним, сегодня этот кроссовер доступен в том числе в России. За ввезенные по параллельным схемам Subaru Solterra продавцы просят от 3,7 миллиона рублей.