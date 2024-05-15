Компактный Toyota Land Cruiser: новые подробности

В прошлом году на премьере нового Land Cruiser Prado (250) Toyota анонсировала проект некоего внедорожника, который будет гораздо компактнее всех остальных «Ленд Крузеров» и станет чем-то вроде начальной версии этого семейства. Подробности о машине все еще находятся в секрете, но британский офис журнала «Motor1» уверен, что знает, чего ждать от этого автомобиля.

Журналист Фернандо Морено в своей колонке пишет, что компактный Toyota Land Cruiser будет иметь длину около 4,5-метров и, вероятно, окажется похож на актуальный Land Cruiser 250/Prado. Машина должна отлично вписаться в C-сегмент и получить полноценную внедорожную трансмиссию.

Штатные дизайнеры «Motor1» уже успели прикинуть, как может выглядеть такой автомобиль. По мнению авторов рендеров, у Mini Land Cruiser не будет недостатка в громоздких неокрашенных бамперах и пластиковых накладках по нижнему периметру кузова. Кроме них машина получит трапециевидные колесные арки, расположенные далеко от шин, тем самым намекая на увеличенный ход подвески.

Короткие свесы должны обеспечить автомобилю оптимальные углы въезда и съезда, а более короткая колесная база по сравнению со старшими Land Cruiser поможет преодолевать пересеченную местность.

Что касается механической части, то подробностей о ней пока нет от слова совсем. Тем не менее британские журналисты полагают, что под капотом мини-Ленд Крузера расположится 2,8-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Связку ему составит система полного привода с блокировкой заднего дифференциала и поддержкой программы вождения Multi-Terrain Select.

В качестве потенциальной цены для нового варианта Toyota Land Cruiser называется сумма в 38 тысяч фунтов стерлингов или 4,3 миллиона рублей по текущему курсу.