Индийская Tata выпустит бюджетный купе-кроссовер

Компания Tata Motors из Индии, владеющая группой Jaguar Land Rover, готовит для местных покупателей новый недорогой купеобразный кроссовер. Машину назовут Curvv и собираются выпустить уже в этом году. Подробности о новинке Tata раскрыл журнал «Autocarindia».

Индийские журналисты пишут, что Tata Curvv должны были представить и вывести в продажу в первой половине 2024 года, но впоследствии эти планы были отложены на несколько месяцев. В итоге новым сроком премьеры машины теперь звучит осень.

Первым на рынок выйдут бензиновый и дизельный варианты этой модели, а затем в продажу поступит и полностью электрическая модификация кросс-купе.

В основе Tata Curvv лежит кроссовер Nexon. Машине достанется точно такой же дизайн за исключением более покатой линии крыши и отдельных собственных элементов. При этом новинка будет на 313 мм длиннее своего родственника, а ее колесная база превзойдет Nexon на 62 мм.

Под капот Curvv установят новейший 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор на 125 лошадиных сил, агрегатированный механической или автоматической коробкой передач. Кроме них машину предложат в электрической версии с запасом хода 450-500 километров.