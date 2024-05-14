Kia вывела на тесты новый 7-местный кроссвэн на базе Seltos

Кроссвэн Kia Carens был одним из драйверов продаж для южнокорейского автопроизводителя в азиатских странах с момента его запуска в начале 2022 года. С тех пор машина, построенная на платформе Seltos, успела побывать даже в России. Ее завозили по параллельному импорту, но наценка была очень высокой (автомобили стоили дороже 3,3 млн. рублей).

Спустя 2 года с момента появления Carens ждет первое обновление. Испытания модернизированного кроссвэна уже стартовали.

Накануне в Сети появились первые фотографии прототипов этой 7-местной модели, на которых машины, замеченные камерами слежения на дорогах Южной Кореи, облачены в тяжелый камуфляж.

Единственные просветы, замаскированные не тканью, а защитной пленкой, на фото заметны лишь со стороны крыльев, номерных знаков и крыши, но даже они не дают четкого представления о том, как изменится Carens с рестайлингом.

По информации корейских СМИ, спереди модернизированные кроссвэны обзаведутся другой решеткой радиатора и новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, продемонстрированными в фейслифтинге Seltos.

Чтобы придать машине более свежий вид в Kia могут оснастить машину легкосплавными дисками другого дизайна, а также перелицевать ее бамперы.

Часть изменений ждут и в салоне Carens, но они вряд ли будут носить революционный характер. Планировка внутреннего убранства кроссвэна, скорее всего, останется нетронутой, а список оснащения включит в себя прежнюю мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем.

Новый Kia Carens с вероятностью в 100 процентов сохранит актуальные комбинации двигателей и трансмиссий.

Такие машины в зависимости от рынка могут оснащаться 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 115 лошадиных сил, 1,4-литровым турбомотором на 140 «сил» и 1,5-литровым дизелем, выдающим 115 л.с. Пару им составляет шестиступенчатая МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот». Привод машины – только передний, а дорожный просвет равен 180 мм.

В продажу реформенный Kia Carens поступит до конца этого года.