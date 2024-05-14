Новый Nissan Leaf появится в 2025 году: что о нем известно

Nissan начала продажи своего знаменитого электрокара Leaf в 2010 году. Автомобиль добился большого успеха на мировом рынке. В 2018-м году хэтчбек сменил поколение, но не сумел сохранить импульс, который подорвала Tesla Model 3. Но, похоже, в Nissan не смирились с поражением и готовятся отвоевать важный для них сегмент электрокаров.

Новое поколение Nissan Leaf должно увидеть свет в 2025 году. И на этот раз машина будет не хэтчбеком, а кроссовером. Прообраз этого автомобиля японцы показали еще в 2021 году, представив концепт Chill-Out (на изображениях ниже). Прототип был основан на базе CMF-EV, используемой сейчас такими моделями как Nissan Ariya и Renault Megane Electric.

Концепт-кар Nissan Chill-Out

Как пишет французский портал «Autoplus», будущий Leaf окажется ближе по габаритам к новому Renault Scenic. Его длина составит около 4,4-метра, а кузов станет заметно выше, чем у предшественника. Прибавку ждет и дорожный просвет машины, но точные цифры пока загадка.

Никаких технических подробностей о новом «Лиф» нет. Единственное, что сегодня можно сказать об этом проекте почти наверняка – ему достанется система полного привода e-4ORCE, которая используется в «паркетнике» Nissan Ariya.

Nissan Chill-Out

Премьера Nissan Leaf нового поколения состоится в 2025 году. В качестве потенциальной минимальной цены для него в Европе называют сумму в 40 тысяч евро (чуть меньше 4 миллионов рублей).